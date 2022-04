La Russie ferme des consulats des pays baltes

21 avril (Reuters) - La Russie a ordonné la fermeture de consulats de Lettonie, Lituanie et Estonie sur son territoire et exigé le départ de leurs employés en représailles à des mesures similaires de ces trois pays, a annoncé jeudi le ministère russe des Affaires étrangères.

Cette décision s'applique aux consulats lettons à Saint-Pétersbourg et Pskov, au consulat estonien à Saint-Pétersbourg et à son antenne à Pskov et au consulat lituanien à Saint-Pétersbourg.

La Lettonie et l'Estonie ont toutes deux ordonné ce mois-ci la fermeture de deux consulats russes en réaction à l'offensive militaire en Ukraine tandis que la Lituanie a expulsé l'ambassadeur de Russie. (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey, édité par SOphie Louet)