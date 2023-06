La Russie fait état de "violents combats" dans le sud de l'Ukraine

La Russie fait état de "violents combats" dans le sud de l'Ukraine













par Dan Peleschuk KYIV, 9 juin (Reuters) - La Russie a fait état de violents combats vendredi sur la partie sud du front ukrainien, où des blogueurs russes ont dit avoir observé pour la première fois des blindés allemands et américains, laissant entendre que la contre-attaque de l'Ukraine attendue de longue date était en cours. En l'absence quasi-totale d'informations indépendantes en provenance des lignes de front et du silence strict de Kiev, il est impossible de déterminer si des attaques ukrainiennes ont été couronnées de succès. La contre-offensive devrait impliquer des milliers de soldats ukrainiens entraînés et équipés par l'Occident. La Russie, qui a eu des mois pour préparer ses lignes de défense, affirme repousser des attaques depuis le début de la semaine. Kyiv déclare que le gros de son effort n'a pas encore eu lieu. Des blogueurs russes favorables à l'invasion ont fait état de combats violents vendredi sur le front de Zaporijjia près de la ville d'Orikhiv, en direction de la péninsule de Crimée, l'une des principales cibles potentielles de l'Ukraine. Selon Ben Barry, chargé de recherche à l'Institut international d'études stratégiques, les informations rapportées par les blogueurs russes faisant état de blindés allemands ou américains fourniraient, si elles étaient confirmées, la première preuve que les nouvelles brigades ukrainiennes armées par l'Occident se sont jointes à la bataille. Au total, Kyiv dispose de 12 brigades totalisant 50.000 à 60.000 hommes, prêtes à se lancer dans la contre-offensive. Neuf de ces brigades ont été armées et entraînées par l'Occident. L'Ukraine interdit généralement aux journalistes de se rendre de son côté des lignes de front pendant les opérations offensives, insistant sur la nécessité de garder ses plans secrets. PAS LE MOMENT DE PARLER Dans son dernier point sur les combats, la Russie dit avoir détruit 21 véhicules blindés ukrainiens au cours des dernières 24 heures, des informations invérifiables. Kyiv a fait état de son côté de gains de territoires dans l'est, autour de la ville de Bakhmout, mais n'a pratiquement rien dit sur le front sud, que des commentateurs estiment être l'axe principal de son assaut destiné à se rapprocher de la côte et couper l'accès de la Russie à la Crimée. Dans un message vidéo, le président ukrainien Volodimir Zelensky a remercié les troupes ukrainiennes et a réitéré ses précédentes affirmations sur les avancées à Bakhmout, sans donner d'autres détails. "Ce n'est pas le moment d'en parler", a-t-il déclaré. Depuis des semaines, l'Ukraine attaque des cibles situées au coeur des territoires occupés par les Russes, en préparation de son assaut. Moscou intensifie de son côté ses frappes sur des villes ukrainiennes avec des missiles de croisière et des drones. Moscou a par ailleurs déclaré vendredi que l'Ukraine avait frappé la ville russe de Voronej, blessant trois personnes. Kiev s'abstient de tout commentaire sur les informations faisant état d'attaques à l'intérieur de la Russie. (Reportage Mark Trevelyan et bureaux Reuters, Peter Graff, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)