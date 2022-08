La Russie fait état d'un raid aérien israélien en Syrie - Tass

26 août (Reuters) - Les forces armées russes basées en Syrie ont annoncé vendredi que quatre avions de combat israéliens avaient largué quatre missiles de croisière et 16 bombes à guidage laser contre un complexe de la ville syrienne de Masyaf, rapporte l'agence Tass.

L'armée syrienne a intercepté deux missiles et sept bombes grâce à ses système de défense antiaérienne russes, ajoute Tass en citant un officier russe. L'attaque s'est selon lui déroulée tard jeudi soir.

Masyaf, qui abrite une forteresse médiévale, est située dans l'ouest de la Syrie, entre Hama et Tartous, et non loin de la frontière libanaise. Israël dit régulièrement frapper en Syrie des cibles liées au Hezbollah libanais, armé par l'Iran et allié comme lui du président syrien Bachar al Assad.

(Reportage de David Ljunggren, version française Tangi Salaün)