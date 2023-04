La Russie expulse 10 diplomates norvégiens, selon la Norvège

La Russie expulse 10 diplomates norvégiens, selon la Norvège













Crédit photo © Reuters

OSLO (Reuters) - La Russie a décidé d'expulser 10 diplomates de l'ambassade de Norvège à Moscou, exigeant qu'ils quittent rapidement le pays, a annoncé mercredi le ministère norvégien des Affaires étrangères. Cette décision intervient après que la Norvège a annoncé, le 13 avril, l'expulsion de 15 des 40 fonctionnaires de l'ambassade de Russie. Selon le gouvernement norvégien, il s'agissait d'agents des services de renseignement qui opéraient sous le couvert de postes diplomatiques. Les services de renseignement russes s'intéressent de près au secteur de l'énergie norvégien, avait alors indiqué à Reuters le chef des renseignements norvégiens Dag Roehjell. Les sanctions internationales empêchent la Russie d'accéder à certaines technologies, qu'ils tentent d'obtenir par le biais de l'espionnage, précisait-il. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe Maria Zakharova avait alors promis "la mise en place d'une réponse ferme". "Notre ambassadeur (...) a été informé aujourd'hui par le ministère russe des Affaires étrangères que dix de nos diplomates à Moscou ont été déclarés indésirables", indique le ministère norvégien des Affaires étrangères dans un communiqué. "Les autorités russes affirment qu'il s'agit d'une réaction à la décision de la Norvège", précise-t-il. (Reportage Nora Buli, version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)