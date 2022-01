La Russie exclut toute concession sous la pression des Etats-Unis

MOSCOU (Reuters) - La Russie a déclaré dimanche qu'elle ne ferait aucune concession sous la pression des Etats-Unis dans le cadre des discussions à venir sur la crise ukrainienne et les demandes de Moscou sur des garanties sécuritaires, a rapporté l'agence de presse RIA.

Selon l'agence RIA, la Russie estime qu'il y a un risque que les discussions puissent s'arrêter rapidement.

Des discussions sont prévues à Genève, Bruxelles et Vienne. Mais RIA a rapporté des propos du vice-ministre russe aux Affaires étrangères, Sergeï Ryabkov, disant que la diplomatie pourrait prendre fin à l'issue d'une seule réunion.

"Je ne peux rien exclure, c'est un scénario tout à fait possible. Et les Américains (...) ne doivent pas se faire d'illusions à ce sujet", a dit Sergeï Ryabkov.

La Russie a amassé des dizaines de milliers de soldats à sa frontière avec l'Ukraine, une situation que Washington et Kiev analysent comme un prélude possible à une invasion de l'Ukraine, huit ans après l'annexion de la péninsule de Crimée.

Moscou dément avoir pour projet de lancer une offensive contre l'Ukraine et dénonce l'attitude agressive et provocante de l'Otan et de Kiev.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a déclaré dimanche qu'il ne s'attendait pas à des percées dans les discussions sur la sécurité entre les États-Unis et la Russie cette semaine, mais il a dit espérer que les deux parties puissent s'entendre sur certains points.

"Je ne pense pas que nous verrons une quelconque percée dans la semaine qui vient", a dit Antony Blinken sur la chaîne de télévision CNN.

(Reportage Tom Balmforth et Mark Trevelyan, version française Matthieu Protard)