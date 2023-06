La Russie et la Turquie s'accordent sur une visite prochaine de Poutine en Turquie, rapporte Interfax

MOSCOU (Reuters) - Le président Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan ont convenu que le dirigeant russe se rendrait "bientôt" en Turquie, a déclaré vendredi un collaborateur du Kremlin cité par Interfax. Cette visite serait sa première dans un pays de l'Otan depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. Vladimir Poutine n'a que rarement voyagé en dehors de la Russie depuis le début du conflit. "Il y a une invitation du président de la Turquie. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont convenu que la visite aurait lieu dans un avenir proche, mais nous n'avons pas encore parlé d'un jour précis, de dates précises", a déclaré Iouri Ouchakov, conseiller en politique étrangère au Kremlin, cité par Interfax. Recep Tayyip Erdogan, qui a été réélu le mois dernier pour un nouveau mandat de cinq ans, a cherché à maintenir des liens étroits avec Moscou et Kyiv depuis le début du conflit en Ukraine. La Turquie a refusé de se joindre à ses alliés occidentaux pour imposer des sanctions économiques à la Russie. Cependant, elle a fourni des armes à l'Ukraine et appelé au respect de sa souveraineté. Ankara a également contribué à l'échange de prisonniers et, avec les Nations unies, a négocié un accord en juillet 2022 pour permettre l'exportation sécurisée de céréales depuis les ports ukrainiens de la mer Noire. La Cour pénale internationale (CPI) a délivré en mars un mandat d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine pour crimes de guerre présumés en Ukraine, impliquant qu'il risque d'être arrêté s'il voyage à l'étranger. Ankara ne faisant pas partie du Statut de Rome, le traité régissant la CPI, le président russe ne court donc aucun risque en se rendant en Turquie. (Reportage Reuters, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)