La Russie et l'Ukraine donnent des informations contradictoires sur la ligne de front de Zaporijjia

6 novembre (Reuters) - La Russie et l'Ukraine ont présenté ce week-end des versions contradictoires de la situation sur la ligne de front dans la région de Zaporijjia, Moscou affirmant avoir arrêté la contre-offensive de Kyiv alors que l'armée ukrainienne affirme continuer à avancer. Depuis le début de sa contre-offensive en juin, l'Ukraine a repris quelques petits villages dans la région de Zaporijjia, au sud-est du pays. Les progrès sont toutefois limités et la vaste ligne de front à l'est et au sud du pays a peu changé au cours de l'année écoulée. "L'ennemi a été arrêté et sa contre-offensive, qui avait été tellement médiatisée, a été complètement freinée", a déclaré Evguéni Balitsky, le plus haut responsable de Moscou dans la région de Zaporijjia, à l'agence de presse de l'État russe, dans des commentaires publiés ce lundi. Selon lui, de petites batailles se poursuivent près du village de Robotyne et près du village de Chtcherbaky, qui se trouve à environ 22 km au nord-ouest. Les deux parties contrôlant la diffusion des informations sur les combats et revendiquant des victoires sur de petites zones, il est difficile de déterminer la progression réelle des troupes et l'intensité des combats. La 128e brigade d'assaut ukrainienne a déclaré lundi qu'une frappe aérienne russe avait tué 19 de ses soldats dans la région de Zaporijjia la semaine dernière. Les autorités ukrainiennes ont ordonné une enquête sur l'attaque après avoir appris que des soldats avaient été tués lors d'une cérémonie de remise de prix dans un village proche des lignes de front dans le sud-est du pays. Dimanche soir, l'état-major ukrainien a déclaré que les forces russes avaient mené plusieurs assauts infructueux près de Robotine et de Verbove, un village situé à quelques kilomètres à l'est. Le ministère russe de la Défense a pour sa part déclaré dans un briefing quotidien que les forces russes avaient repoussé les attaques ukrainiennes près de Verbove et de Robotyne. Selon les analystes du groupe de réflexion américain l'Institut pour l'étude de la guerre (Institute for the Study of War), l'Ukraine a toutefois réalisé des "avancées limitées à l'ouest de Verbove". L'état-major ukrainien a également déclaré que ses forces poursuivaient leurs opérations d'offensive dans la direction de Melitopol, à l'ouest de la région de Zaporijjia, "épuisant l'ennemi tout au long de la ligne de front". Moscou a déclaré ce week-end avoir repoussé les attaques aériennes ukrainiennes. Le président ukrainien Volodimir Zelensky a nié ce week-end que la guerre avec la Russie était dans une "impasse" après les déclarations de son commandant en chef, le général Valeri Zaloujny, selon lesquelles le conflit évoluait vers des combats statiques et d'attrition. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne et Raju Gopalakrishnan ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)