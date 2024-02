La Russie et l'Onu pourraient discuter des exportations de céréales en février

8 février (Reuters) - Des représentants de la Russie et des Nations unies pourraient se rencontrer ce mois-ci pour un nouveau cycle de discussions sur les exportations russes de céréales et d'engrais, a indiqué l'agence de presse RIA citant l'émissaire russe auprès des Nations unies à Genève, Gennady Gatilov. La Russie a suspendu en juillet sa participation à l'accord sur les exportations de céréales en mer Noire. Moscou a estimé que les conditions pour que l'accord soit prolongé n'étaient pas remplies, réclamant des garanties sur les exportations russes de céréales et d'engrais, qu'il estime entravées, même si elles ne sont pas directement visées par les sanctions occidentales prises en réaction à l'invasion de l'Ukraine. Gennady Gatilov a déclaré que Moscou avait insisté pour que les sanctions prises à l'encontre des entreprises et des banques impliquées dans les exportations de produits agricoles russes soient levées afin de leur permettre de travailler avec des assureurs et d'acheter des pièces détachées. (Reportage Reuters, version française Camille Raynaud)