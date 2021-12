La Russie et l'ASEAN ont mené leur premiers exercices navals conjoints

DJAKARTA (Reuters) - La Russie et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ont procédé à leurs premiers exercices navals interarmées de l'histoire, dans les eaux territoriales de l'Indonésie, a annoncé samedi la marine indonésienne.

Ces manoeuvres, qui ont duré trois jours au large de l'île de Sumatra, interviennent dans un contexte de tensions régionales en mer de Chine méridionale, avivées par les visées expansionnistes de Pékin.

Elles visent à une plus grande interopérabilité entre les marines des pays membres de l'ASEAN et de la Russie, notamment pour la sécurité de la navigation et des activités commerciales maritimes dans ce secteur stratégique.

Ces opérations, qui se sont déroulées en deux séquences, l'une virtuelle l'autre marine, ont impliqué huit bâtiments et quatre appareils des marines de Russie, d'Indonésie, de Malaisie, de Thaïlande, du Vietnam, de Singapour et de Brunei.

"Cet exercice a un impact stratégique, il était destiné à cultiver l'amitié entre le gouvernement indonésien, les pays de l'Asean et la Russie", a souligné la marine indonésienne.

(Reportage Agustinus Beo Da Costa et Stanley Widianto, rédigé par Kate Lamb, version française Sophie Louet)