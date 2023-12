La Russie et l'Arabie Saoudite exhortent l'Opep+ à se joindre aux réductions de la production

MOSCOU, 7 décembre (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman ont appelé jeudi tous les membres de l'Opep+ à se joindre à un accord sur la réduction de la production de pétrole, affirmant que ces mesures sont bénéfiques aux producteurs et à l'économie mondiale en général. Vladimir Poutine a tenu une réunion organisée à la hâte à Riyad avec le prince héritier saoudien mercredi après que l'Opep+, qui rassemble les membres de l'Opep et d'autres pays producteurs comme la Russie, se soit engagée à réduire davantage la production. Quelques heures après l'entretien, Moscou et Riyad ont publié une déclaration commune détaillant leurs discussions approfondies sur le pétrole, l'Opep+, les guerres à Gaza et en Ukraine, et même le programme nucléaire iranien. "Dans le domaine de l'énergie, les deux parties ont salué leur étroite coopération et les efforts fructueux déployés par les pays de l'Opep+ pour renforcer la stabilité des marchés pétroliers mondiaux", indique le communiqué publié par le Kremlin. "Elles ont souligné l'importance de poursuivre cette coopération et la nécessité pour tous les pays participants d'adhérer à l'accord de l'Opep+, de manière à servir les intérêts des producteurs et des consommateurs et à soutenir la croissance de l'économie mondiale", ajoute la version anglaise de la déclaration. À l'issue de la réunion de l'Opep+, l'Arabie saoudite a accepté de prolonger les réductions volontaires de la production de pétrole d'un million de barils par jour (bpj) au premier trimestre, tandis que la Russie a déclaré qu'elle continuera à réduire ses exportations de pétrole de 300.000 bpj et qu'elle réduirait en outre ses exportations de carburant de 200.000 bpj en janvier-mars. (Reportage Guy Faulconbridge et Vladimir Soldatkin, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)