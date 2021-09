La Russie envoie blindés et matériel militaire au Tadjikistan

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - La Russie a envoyé au Tadjikistan 12 véhicules blindés et du matériel militaire, a annoncé samedi le ministère de la Défense, alors que Moscou cherche à renforcer son allié d'Asie centrale voisin de l'Afghanistan.

Moscou a organisé des exercices militaires au Tadjikistan et déployé le matériel de sa base militaire sur place, la plus grande dans un pays étranger, depuis le retrait des troupes américaines d'Afghanistan et la prise de pouvoir éclair du pays par les taliban.

La Russie s'inquiète des retombées potentielles sur l'ensemble de la région et de la possibilité que des militants islamistes s'infiltrent en Asie centrale, que Moscou considère comme sa zone tampon de défense méridionale.

"Dans un contexte d'instabilité croissante près de la frontière sud du Tadjikistan, nous travaillons ensemble pour assurer la sécurité de nos États", a déclaré le général de division Yevgeny Tsindyaikin dans un communiqué du ministère de la Défense.

Le transfert de matériel, qui comprend également des équipements de combat rapproché et de protection, permettra de moderniser et d'améliorer considérablement les capacités militaires du Tadjikistan, a fait valoir le ministère.

La frontière du Tadjikistan avec l'Afghanistan, qui s'étend sur 1.344 km, comprend une vaste zone montagneuse difficile à contrôler.

(Alexander Marrow, version française Benjamin Mallet)