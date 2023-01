La Russie enquête sur le bombardement de Makiivka, bilan porté à 89 morts

(Reuters) - Le ministère russe de la Défense a indiqué mardi qu'une commission enquêtait sur les "circonstances" de l'attaque survenue près de la ville de Makiivka, dans la partie de la région ukrainienne de Donetsk occupée par la Russie, ont rapporté les agences de presse russes.

Un bombardement revendiqué par l'Ukraine a frappé dans la nuit du Nouvel An une école qui servait de caserne temporaire aux troupes russes et qui a été complètement soufflée par l'explosion à cause, selon plusieurs sources russes et pro-russes, de la présence d'explosifs stockés au sous-sol du bâtiment.

Kyiv a indiqué que plusieurs centaines de soldats russes ont été tués dans le bombardement.

Après avoir fait état lundi de 63 morts dans cette attaque, le ministère russe de la Défense a déclaré que les dernières informations indiquaient que 89 soldats ont été tués, ont rapporté les agences de presse russes.

Les représentants responsables de cette "tragédie" devront répondre de leurs actes, a ajouté le ministère, selon lequel l'attaque a été rendue possible par l'usage non-autorisé de téléphones portables par des soldats russes, permettant à l'armée ukrainienne de déterminer la position du bâtiment.

