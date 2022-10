La Russie enquête sur la fusillade dans une base militaire, combats dans l'est et le sud de l'Ukraine

par Pavel Polityuk

KYIV (Reuters) - La Russie a ouvert une enquête criminelle après la fusillade qui a fait 11 morts dans un centre de formation militaire près de la frontière ukrainienne, ont annoncé dimanche les autorités russes, alors que les combats se poursuivent dans l'est et le sud de l'Ukraine.

D'après le ministère russe de la Défense, cité par l'agence RIA, deux hommes ont ouvert le feu samedi sur un groupe de volontaires pour aller combattre en Ukraine, lors d'un exercice de formation au maniement des armes. Les "terroristes" ont été abattus, a-t-il dit.

Les assaillants sont originaires d'une ancienne république soviétique, a déclaré le ministère russe de la Défense, sans préciser laquelle.

Oleksiy Arestovytch, conseiller du président ukrainien Volodimir Zelensky, a déclaré que les deux hommes venaient du Tadjikistan, république d'Asie centrale à la population majoritairement musulmane, et qu'ils avaient ouvert le feu à la suite d'une querelle sur des questions religieuses.

Reuters n'a pas été en mesure dans l'immédiat de vérifier ces différentes affirmations.

"En conséquence de l'incident survenu sur un stand de tir dans la région de Belgorod, 11 personnes sont mortes par balles et 15 autres ont été blessées", a déclaré le Comité d'enquête russe en annonçant l'ouverture d'investigations officielles, sans plus de détails.

Des médias russes indépendants ont déclaré que le nombre de victimes était bien plus élevé que ce bilan officiel.

Le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a dit qu'aucun habitant ne figurait parmi les victimes.

LE SIÈGE DE L'ADMINISTRATION BOMBARDÉ À DONETSK

Deux témoins ont par la suite déclaré à Reuters avoir vu la défense anti-aérienne russe ouvrir le feu pour repousser des attaques aériennes à Belgorod. Viatcheslav Gladkov a fait état de deux blessés dans ces bombardements aériens.

L'état-major de l'armée ukrainienne a déclaré dimanche que les forces russes avaient bombardé plus de 30 villes et villages à travers l'Ukraine au cours des 24 heures précédentes, déclenchant cinq tirs de missiles, 23 frappes aériennes et jusqu'à 60 tirs de roquettes.

L'armée de l'air ukrainienne a riposté via 32 frappes ayant atteint 24 cibles russes.

Les combats ont été particulièrement intenses depuis le début du week-end dans les provinces orientales de Donetsk et Louhansk et dans celle de Kherson, dans le Sud, soit trois des quatre régions dont Vladimir Poutine a proclamé l'annexion à la Russie le mois dernier.

Les bombardements ukrainiens ont endommagé le siège de l'administration de Donetsk, a déclaré dimanche le chef des autorités pro-russes de la ville.

"C'était une frappe directe. Le bâtiment est fortement endommagé. C'est un miracle que personne n'ait été tué", a dit Alexeï Koulemzine en observant les décombres.

L'Ukraine ne s'est pas exprimée dans l'immédiat sur la situation à Donetsk, tenue depuis 2014 par des séparatistes pro-russes comme une grande partie du Donbass, région composée des provinces de Donetsk et Louhansk.

Dans cette même région de Donetsk, Volodimir Zelensky a déclaré que les forces ukrainiennes continuaient de tenir Bakhmout, localité stratégique sur une route reliant les villes de Sloviansk et Kramatorsk, cible d'assauts répétés de l'armée russe.

MOSCOU DIT REPOUSSER L'ENNEMI À DONETSK, KHERSON, MYKOLAÏV

Si l'armée ukrainienne a repris des milliers de kilomètres carrés dans l'est et le sud du pays depuis le déclenchement d'une contre-offensive début septembre, les observateurs s'attendent à ce qu'elle se heurte à une résistance de plus en plus forte des troupes russes.

Le ministère russe de la Défense a affirmé dimanche que les forces russes avaient repoussé des tentatives d'avancées ukrainiennes dans les régions de Donetsk, Kherson et Mykolaïv, infligeant, selon lui, des pertes importantes à l'ennemi.

La Russie a en outre déclaré qu'elle continuait de bombarder des cibles militaires et énergétiques en Ukraine à l'aide de missiles de précision de longue portée.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces comptes rendus.

La porte-parole du commandement Sud de l'armée ukrainienne a dit que les forces russes souffraient d'importantes pénuries de matériel, notamment de munitions, en raison des dégâts provoqués par l'explosion survenue le 8 octobre sur le pont de Crimée.

"Quasiment 75% (des approvisionnements militaires russes dans le sud de l'Ukraine) arrivaient par ce pont", a dit Natalia Houmeniouk à la télévision ukrainienne, ajoutant que la circulation des ferries entre la péninsule de Crimée et la région russe de Krasnodar était en outre interrompue en raison de vents violents.

"Maintenant, même la mer est de notre côté", a-t-elle dit.

Andriy Yermak, chef de cabinet de Volodimir Zelensky, a déclaré dimanche sur la messagerie Telegram que l'Ukraine remporterait cette guerre déclenchée par une invasion russe le 24 février, grâce à l'aide militaire des pays occidentaux et à l'impact progressif des sanctions occidentales contre la Russie.

"L'offensive ukrainienne est stratégique et la défaite de la Russie est inévitable", a-t-il dit.

