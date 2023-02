La Russie dit soutenir la Chine "sur tous les plans" face à l'Occident

21 février (Reuters) - Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev, un proche du président Vladimir Poutine, a assuré mardi le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi du soutien total de son pays face au bloc occidental. L'ancien patron du FSB, les services de sécurité intérieurs russes, a déclaré à son interlocuteur chinois que Moscou était aligné sur la position de Pékin concernant Taïwan, Hong Kong, le Tibet et le Xinjiang, autant de sources de tensions entre la Chine et les Etats-Unis, selon un communiqué cité par l'agence Ria Novosti. La visite de Wang Yi à Moscou intervient alors que la Chine semble chercher une porte de sortie diplomatique au conflit en Ukraine, que Vladimir Poutine n'a donné aucun signe de vouloir emprunter lors de son discours annuel devant le Parlement en accusant l'Occident de menacer l'existence de la Russie et en annonçant la suspension de sa participation au traité New Start de réduction des armes nucléaires. "Dans le contexte de la campagne menée par l'Occident collectif pour contenir aussi bien la Russie que la Chine, l'approfondissement de la coopération et des échanges russo-chinois sur la scène internationale est d'une importance particulière", a déclaré Nikolaï Patrouchev, cité par Ria. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont signé un accord de partenariat "sans limite" quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe mais si Pékin a pris soin de ne pas se désolidariser de Moscou depuis cette date, le maître du Kremlin a dû reconnaître que son homologue chinois avait des réserves concernant le conflit. Xi Jinping, qui devrait prononcer un "discours de paix" vendredi à l'occasion du premier anniversaire de la guerre, pourrait se rendre à Moscou dans les prochains mois pour un sommet avec Vladimir Poutine, selon le Wall Street Journal. (Rédigé par Jake Cordell, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)