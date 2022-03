La Russie dit se concentrer sur la 'libération' complète du Donbass, rapporte Interfax

(Reuters) - Le ministère russe de la Défense a indiqué vendredi que ses forces allaient désormais se concentrer sur une "libération" complète du Donbass, et non plus sur la conquête de l'ensemble de l'Ukraine, rapporte l'agence russe Interfax.

Le Donbass est la région de l'est de l'Ukraine, peuplée en partie de russophones, où Moscou a reconnu l'indépendance des républiques séparatistes autoproclamées de Donetsk et Louhansk juste avant le début de son intervention militaire le 24 février.

La "libération" de l'ensemble du Donbass, dans la limite de ses frontières administratives, délimitées à l'Ouest par les régions de Kharkiv, Dnipropetrovsk et Zaporijjia, était selon le ministère russe de la Défense cité par Interfax une des options de départ de l'"opération spéciale" russe, l'autre étant la conquête de l'ensemble du territoire ukrainien.

L'armée russe contrôle à l'heure actuelle 93% du territoire de la "république" de Louhansk et 54% du territoire de la "république" de Donetsk, a précisé le ministère.

L'annonce de ce recentrage apparent des objectifs militaires de Moscou intervient alors que les lignes de front n'ont plus bougé depuis des jours à proximité des grandes villes assiégées par l'armée russe, dont Kharkiv, Tchernihiv et Mykolaïv, et alors que les forces ukrainiennes semblent même avoir repris l'ascendant à l'est de Kyiv.

Le ministère de la Défense a néanmoins assuré que l'armée russe avait atteint "tous les objectifs de la première phase" de son opération, rapporte l'agence Tass, et prévenu que celle-ci se poursuivrait jusqu'à ce que l'ensemble des objectifs fixés par le président Vladimir Poutine soient remplis.

Selon le ministère, 1.351 soldats russes ont été tués et 3.825 autres blessés en un mois d'intervention en Ukraine, indique Interfax.

Ce bilan, le deuxième seulement fourni par les autorités russes depuis le début du conflit, est très inférieur à celui qu'avancent l'Otan et les autorités ukrainiennes, qui disent avoir infligé des pertes très lourdes aux forces d'invasion.

(Rédaction de Reuters, version française Tangi Salaün)