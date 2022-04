La Russie dit que les véhicules de transports d'armes des Etats-Unis et de l'Otan sont des cibles légitimes

13 avril (Reuters) - La Russie considérera les véhicules des Etats-Unis et de l'Otan transportant des armes en Ukraine comme des cibles légitimes, a déclaré mercredi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, dans une interview à l'agence de presse TASS.

Toute tentative de l'Occident d'infliger des dégâts importants à l'armée russe ou à ses alliés séparatistes en Ukraine sera "sévèrement réprimée", a-t-il ajouté.

"Nous avertissons que nous considérerons les transports d'armes des Etats-Unis et de l'Otan à travers le territoire ukrainien comme des cibles militaires légales", a déclaré Sergueï Riabkov, cité par l'agence TASS.

"Nous faisons comprendre aux Américains et aux autres Occidentaux que les tentatives de ralentir notre 'opération spéciale', d'infliger un maximum de dégâts aux troupes et formations russes des Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk seront durement réprimées", a-t-il ajouté. (Reportage Reuters, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)