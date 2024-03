La Russie dit que l'Ukraine a lancé 38 drones contre la Crimée

3 mars (Reuters) - Les systèmes de défense aérienne russes ont détruit 38 drones lancés par l'Ukraine tôt dimanche matin au-dessus de la péninsule de Crimée, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un message publié sur Telegram. Le ministère n'a pas précisé si des victimes ou des dégâts avaient été signalés. Des responsables russes installés en Crimée avaient indiqué plus tôt que la circulation avait été considérablement restreinte près de du port de Féodossia. La circulation a par ailleurs été interrompue pendant deux heures sur le pont reliant la péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014 au territoire russe, avant de reprendre vers 01h40 GMT, ont indiqué sur Telegram des responsables russes installés en Crimée. A lire aussi... Des habitants de Féodossia rapportant que de puissantes explosions avaient été entendues dans la zone du port et d'un dépôt pétrolier dimanche vers 02h00 du matin heure locale (23h00 GMT samedi), ont été cités sur les réseaux sociaux russes et ukrainiens. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces récits de manière indépendante. Les autorités ukrainiennes n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)