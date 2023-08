La Russie dit que l'armée a abattu trois drones lancés contre Moscou

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu trois drones volant vers Moscou, a annoncé mercredi le ministère russe de la Défense. Un drone a touché un bâtiment en construction dans le centre de la capitale, a indiqué tôt mercredi sur Telegram le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin. L'agence de presse russe TASS a rapporté que les vols avaient été suspendus tôt mercredi dans les aéroports de Moscou. Un porte-parole du département d'Etat américain a déclaré que les Etats-Unis n'encourageaient ni ne permettaient les attaques en Russie. Il a toutefois souligné qu'il revenait à l'Ukraine de décider comment elle choisissait de se défendre contre l'invasion russe, ajoutant que la Russie pourrait mettre fin à la guerre à tout moment en se retirant d'Ukraine. L'Ukraine ne revendique pas les attaques sur le territoire russe même si ses dirigeants s'en sont parfois publiquement félicités. (Reportage Maria Tsvetkova et Mrinmay Dey, et Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud)