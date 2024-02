La Russie dit progresser vers l'Ouest de Ukraine après la prise d'Avdiivka

MOSCOU (Reuters) - Les forces russes ont progressé vers l'Ouest après avoir pris le contrôle de la ville d'Avdiivka en Ukraine, a déclaré vendredi le ministère russe de la Défense. Elles ont également détruit des armes ukrainiennes fournies par les pays occidentaux au cours de la semaine écoulée, notamment sept missiles de croisière Storm Shadow du Royaume-Uni, un missile antiaérien américain Patriot et son véhicule de lancement, ainsi que 42 lance-roquettes HIMARS, a ajouté le ministère. Reuters n'a pu vérifier de manière indépendante ces informations. La semaine dernière, la conquête par les forces russes de la ville d'Avdiivka, située dans l'est de l'Ukraine, a constitué le premier gain significatif de la Russie depuis la prise de la ville de Bakhmout en mai 2023. A lire aussi... Après la prise d'Avdiivka, les unités du groupe "Centre" des forces russes "ont continué à avancer en direction de l'Ouest", selon le communiqué du ministère de la Défense. "En coopération avec l'aviation et l'artillerie, elles ont mis en échec (...) troupes et équipements des forces armées ukrainiennes" dans six localités voisines, est-il précisé. (Reportage de Reuters, rédaction de Mark Trevelyan, Blandine Hénault pour la version française)