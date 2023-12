La Russie dit élaborer un nouvel accord "majeur" avec l'Iran

La Russie dit élaborer un nouvel accord "majeur" avec l'Iran













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - La Russie et l'Iran vont accélérer l'élaboration d'un "nouvel accord interétatique majeur", a déclaré mardi le ministère russe des Affaires étrangères. Moscou n'a pas précisé la portée de cet accord, qui intervient dans un contexte de renforcement des liens politiques, commerciaux et militaires avec Téhéran, observé avec inquiétude par les États-Unis. Dans un communiqué, la Russie a indiqué que les ministres des Affaires étrangères des deux pays sont convenus, lors d'un appel téléphonique lundi, d'accélérer les travaux sur l'accord, qui se trouvait à un "stade élevé de préparation". La semaine dernière, le président Vladimir Poutine s'est entretenu pendant cinq heures au Kremlin avec le président iranien Ebrahim Raïssi. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est entretenu dimanche par téléphone avec Vladimir Poutine et a exprimé sa "ferme désapprobation" à l'égard de la coopération "dangereuse" de la Russie avec l'Iran. (Reportage Reuters, rédigé par Mark Trevelyan, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)