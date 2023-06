La Russie dit avoir repoussé une nouvelle offensive ukrainienne

5 juin (Reuters) - La Russie a repoussé une nouvelle grande offensive des forces ukrainiennes dans la région de Donetsk, détruisant notamment huit chars Leopard, a déclaré le ministère russe de la Défense aux premières heures de la journée de mardi. L'Ukraine n'a pas réagi dans l'immédiat à ces déclarations. La Russie avait déjà affirmé avoir repoussé dimanche une attaque "de grande envergure" dans le sud de la région de Donetsk, ce que Kyiv a démenti. L'Ukraine a en revanche déclaré lundi matin poursuivre son avancée près de Bakhmout. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne et Ron Popeski à Winnipeg, version française Bertrand Boucey)