La Russie dit avoir repoussé des offensives dans les régions de Donetsk et de Zaporijjia

La Russie dit avoir repoussé des offensives dans les régions de Donetsk et de Zaporijjia













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le ministère russe de la Défense a affirmé lundi que ses troupes ont repoussé les tentatives d'offensive ukrainiennes dans les régions de Donetsk et de Zaporijjia et frappé des cibles avec des missiles de haute précision lancés depuis la mer. Les forces ukrainiennes ont annoncé lundi avoir repris un quatrième village du sud-est de l'Ukraine, après avoir fait état la veille de la libération de plusieurs localités pour la première fois depuis le début de la contre-offensive. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations sur le champ de bataille. Selon la Russie, ses forces ont lancé une attaque sur des sites de réserve de l'armée ukrainienne à l'aide d'armes de précision à longue portée, lancées depuis la mer. La région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, et celle de Zaporijjia, dans le sud-ouest, font partie des cinq régions, dont la péninsule de Crimée sur la mer Noire, que Moscou prétend avoir annexées à l'Ukraine. (Reportage Alexander Marrow ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)