La Russie dit avoir frappé des bases aériennes en Ukraine

Crédit photo © Reuters

par Pavel Polityuk et Olena Harmash KYIV (Reuters) - La Russie a déclaré lundi avoir frappé dans la nuit des bases aériennes en Ukraine, tandis que l'armée ukrainienne a procédé à des bombardements contre des sites industriels russes, les deux camps tentant de prendre l'ascendant dans le conflit alors que Kyiv prépare une contre-offensive qu'il espère décisive. Fait rare depuis le début de la guerre le 24 février 2022, l'Ukraine a reconnu qu'une "cible" militaire a été endommagée. Les autorités ont indiqué que des travaux étaient en cours pour rétablir une piste aérienne dans la région de Khmelnitskiy, dans l'ouest du pays, où cinq appareils ont été mis hors-service. Aucun détail n'a été donné sur le ou les sites concernés. La région abritait avant la guerre un vaste aérodrome militaire. Les services du gouverneur de la région de Khmelnitskiy ont déclaré que des travaux étaient en cours pour "contenir des incendies dans des dépôts de carburant et de munitions". Citant le ministère russe de la Défense, l'agence de presse officielle RIA a rapporté que plusieurs bases aériennes ukrainienne ont été atteintes. Kyiv n'a confirmé aucun dégât sur d'autres bases. Moscou a lancé dans la nuit de dimanche à lundi une nouvelle vague d'attaques aériennes contre Kyiv, avec des drones et des missiles de croisière. Il s'agit de la deuxième offensive aérienne d'ampleur contre Kyiv en autant de nuits, la quinzième au total en mai. D'après l'administration militaire de la capitale ukrainienne, quasiment tous les projectiles ont été abattus par les systèmes de défense et aucune cible n'a été atteinte. Le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, a déclaré via la messagerie Telegram qu'il s'agissait d'une "nouvelle nuit compliquée" pour Kyiv, où les habitants se sont réfugiés dans les stations de métro quand les sirènes d'alerte ont retenti, de même qu'à travers le pays. "Avec ces attaques constantes, l'ennemi cherche à maintenir la population civile sous forte pression psychologique", a dit Serhiy Popko via la messagerie Telegram. Deux personnes ont été tuées dans une attaque dans la région de Donetsk, dans l'est du pays, a déclaré le gouverneur local. L'armée ukrainienne a rapporté par ailleurs une attaque contre la ville portuaire d'Odessa, où une infrastructure a été endommagée et un incendie provoqué. En Russie, le gouverneur de la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a dénoncé des frappes ukrainiennes simultanées contre des camps situés le long de la frontière. Moscou répète être disposé à reprendre des discussions de paix avec Kyiv, lequel veut au préalable que les territoires contrôlés par l'armée russe depuis le début du conflit lui soient rendus. Les deux camps ont entamé l'an dernier des pourparlers pendant plusieurs mois, sans parvenir à des avancées. Un conseiller du président ukrainien Volodimir Zelensky a estimé lundi que tout accord de paix devait prévoir la mise en place d'une zone démilitarisée en Russie, le long de la frontière avec l'Ukraine. Une telle zone, a écrit Mykhailo Podolyak sur Twitter, sera nécessaire pour empêcher que des régions ukrainiennes soient bombardées. (Reportage Pavel Polityuk et Olena Harmash, avec Lidia Kelly; version française Jean Terzian)