La Russie dit avoir envoyé un chasseur à la rencontre de deux bombardiers américains

La Russie dit avoir envoyé un chasseur à la rencontre de deux bombardiers américains













23 mai (Reuters) - La Russie a dit mardi avoir fait décoller un avion de combat pour empêcher deux bombardiers stratégiques américains de franchir sa frontière alors qu'ils survolaient la mer Baltique. "L'équipage du chasseur russe a identifié les cibles aériennes comme étant deux bombardiers stratégiques B-1B de l'US Air Force", a déclaré le ministère russe de la Défense. Les deux bombardiers n'ont pas franchi la frontière et le chasseur russe a regagné son aérodrome d'origine, a-t-il ajouté. (Reportage Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse)