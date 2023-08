La Russie dit avoir effectué un tir de semonce en direction d'un cargo en mer Noire

MOSCOU (Reuters) - Un navire de guerre russe a effectué un tir de semonce pour arrêter un cargo battant pavillon des îles Palaos qui naviguait en mer Noire en direction de l'Ukraine, a déclaré dimanche le ministère russe de la Défense. Le Sukru Okan, dont le port d'attache est Istanbul, a pu reprendre sa route vers le port ukrainien d'Izmaïl après avoir été inspecté, a-t-il ajouté dans un communiqué. Izmaïl est un port sur le Danube à la frontière avec la Roumanie. Le ministère russe de la Défense a par ailleurs affirmé que trois drones ukrainiens avaient été abattus dimanche au-dessus des régions de Belgorod et de Koursk, dans l'ouest de la Russie. (Rédigé par Guy Faulconbridge, version française Tangi Salaün)