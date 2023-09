La Russie dit avoir détruit quatre bateaux pneumatiques ukrainiens en mer Noire

4 septembre (Reuters) - L'aviation navale russe a détruit aux premières heures de la journée de lundi quatre bateaux pneumatiques de fabrication américaine transportant des troupes de débarquement ukrainiennes dans la partie nord-occidentale de la mer Noire, a déclaré le ministère russe de la Défense via la messagerie Telegram. Ces navires se dirigeaient vers le cap Tarkhankout, dans la péninsule de Crimée, a ajouté le ministère. Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par l'Ukraine. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française Jean Terzian)