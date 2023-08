La Russie dit avoir détruit des drones et une embarcation en mer Noire

(Reuters) - La Russie a annoncé avoir détruit mardi aux premières heures quatre drones ukrainiens près de Moscou et dans la région de Briansk, frontalière avec l'Ukraine, ainsi qu'un "navire de reconnaissance" ukrainien en mer Noire. Un drone a été abattu près de Tchastsy, au sud-ouest de la capitale russe, vers 03h00 (00h00 GMT), a pu constater une journaliste de Reuters. Un autre a été détruit vers Krasnogorsk, où siège le gouvernement de la région de Moscou. L'espace aérien autour de la capitale a été fermé brièvement et trois aéroports ont suspendu leurs vols, selon l'agence Tass. Les attaques de drones sur la région de Moscou sont quotidiennes depuis près d'une semaine. En mer Noire, affirme le ministère russe de la Défense, un navire de reconnaissance ukrainien a été détruit par un avion de combat alors qu'il naviguait dans une zone de production de gaz. (Maria Tsvetkova, Mrinmay Dey, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)