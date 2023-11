La Russie dit avoir détruit 17 drones au-dessus de la mer Noire et de la Crimée

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La défense antiaérienne russe a détruit et intercepté 17 drones tirés par l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi au-dessus de la mer Noire et de la péninsule de Crimée, a déclaré le ministère russe de la Défense. Neuf drones ont été détruits par les systèmes de défense aérienne et huit ont été désactivés à distance, a précisé le ministère sur l'application de messagerie Telegram. Des débris sont tombés sur le toit d'une maison dans le village d'Andriivka, dans la banlieue de Sébastopol, y mettant brièvement le feu, a déclaré Mikhaïl Razvojaïev, le gouverneur de la région. Aucune information n'a été donnée sur d'éventuelles victimes. Shot, un média russe qui publie souvent des informations crédibles en matière de sécurité, a rapporté que de fortes explosions ont été entendues vers 4h10 (01h10 GMT) près des villes de Novofedorivka et de Saky, qui abrite une base aérienne russe. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante. L'Ukraine n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat mais Kyiv multiplie ces derniers mois les attaques contre les infrastructures militaires russes en Crimée, péninsule que Moscou a annexée en 2014. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne ; version française Kate Entringer)