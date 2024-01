La Russie dit avoir détruit 12 missiles tirés sur Belgorod

3 janvier (Reuters) - Les systèmes de défense aérienne russes ont détruit mercredi douze missiles lancés par l'Ukraine sur la région russe de Belgorod, a déclaré le ministère russe de la Défense sur la messagerie Telegram. Le gouverneur de la région, frontalière avec le nord-est de l'Ukraine, a signalé quant à lui une attaque de drones à l'approche de la ville de Belgorod, régulièrement la cible de frappes ukrainiennes depuis l'invasion russe de l'Ukraine. (Lidia Kelly, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)