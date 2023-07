La Russie dit avoir abattu neuf drones ukrainiens dans le secteur de Sébastopol

(Reuters) - Les forces russes ont intercepté dimanche neuf drones ukrainiens dans le secteur de Sébastopol, en Crimée, a déclaré le gouverneur de la ville installé par Moscou. "Aucun objet, que ce soit en ville ou dans la zone maritime, n'a été endommagé", a dit Mikhaïl Razvojaïev sur la messagerie Telegram. Deux drones aériens ont été abattus au-dessus de la mer, cinq ont été interceptés par les systèmes de défense électronique et deux drones de surface ont été détruits au large du port, a-t-il précisé. Les liaisons maritimes, y compris le transport de passagers par ferries, ont été suspendues pendant plusieurs heures, a dit l'autorité chargée des transports à Sébastopol. La Crimée a été annexée par la Russie en 2014. L'Ukraine ne revendique jamais la responsabilité d'attaques de ce type menées en Russie ou dans des territoires ukrainiens aux mains des Russes. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne, version française Bertrand Boucey)