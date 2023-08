La Russie dit avoir abattu 42 drones en Crimée et un missile se dirigeant vers Moscou

La Russie dit avoir abattu 42 drones en Crimée et un missile se dirigeant vers Moscou













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Russie a détruit vendredi matin 42 drones au-dessus de la péninsule de Crimée et un missile au-dessus de la région de Kalouga, située à proximité de la capitale Moscou, a déclaré le ministère russe de la Défense. Le ministère russe de la Défense a indiqué qu'un missile S-200 reconverti pour des frappes au sol avait été tiré au-dessus de la région de Kalouga, frontalière de celle de Moscou. La ville de Kalouga est située à moins de 200 kilomètres de la capitale russe. "Le missile a été détecté et détruit par les forces aériennes de Défense au-dessus du territoire de la région de Kalouga", a annoncé le ministère. Aucune victime ni dégâts n'ont été rapportés dans l'immédiat à la suite de ces attaques que les autorités russes ont imputées à l'Ukraine. Kyiv n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat et n'a pas pour habitude de revendiquer d'attaques sur les territoires russes ou pro-russes. Par ailleurs, neuf drones ont été abattus par les défenses aériennes tandis que 33 autres ont été neutralisés électroniquement et sont tombés en Crimée sans atteindre leurs cibles, a indiqué le ministère de la Défense. Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, s'est engagé cette semaine lors d'une conférence sur la Crimée à mettre fin à l'occupation de la péninsule annexée par la Russie en 2014. Le renseignement militaire ukrainien a affirmé jeudi, Journée de l'indépendance de l'Ukraine, avoir mené une "opération spéciale" avec la marine sur la côte de la péninsule. (Reportage Lidia Kelly à Varsovie; version française Jean Terzian et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)