La Russie dit avoir abattu 13 drones près de Moscou et de la Crimée

La Russie dit avoir abattu 13 drones près de Moscou et de la Crimée













(Ajoute précisions) MOSCOU, 10 août (Reuters) - La Russie a dit avoir abattu jeudi 13 drones tirés par l'Ukraine en direction de la Crimée et de Moscou. Deux engins ont été détruits par les systèmes de défense aériennes près de la base navale de Sébastopol, sur la péninsule annexée par Moscou en 2014, et neuf autres se sont abîmés en mer Noire après que le signal eut été brouillé, a déclaré le ministère russe de la Défense. Un drone a été abattu dans la région de Kalouga, au sud-ouest de Moscou, alors qu'il s'approchait de la capitale, et un autre a été neutralisé au-dessus de la commune d'Odintsovo, dans la banlieue ouest de Moscou, a ajouté le ministère. (Reportage Reuters; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)