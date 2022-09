La Russie discute d'un nouveau gazoduc vers la Chine, dit Poutine

(Reuters) - Des discussions sont en cours au sujet d'un projet de gazoduc reliant la Russie à la Chine en passant par la Mongolie, a annoncé mercredi le président russe Vladimir Poutine.

"Nous discutons d'un projet de développement d'infrastructure visant à livrer du gaz russe à la Chine via la Mongolie", a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion avec le Premier ministre mongol, Luvsannamsrai Oyun-Erdene, retransmise à la télévision.

Les deux dirigeants s'exprimaient à l'occasion du Forum économique oriental, à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe.

Le géant gazier Gazprom étudie depuis plusieurs année la construction d'un nouveau gazoduc - le Power of Siberia 2 - qui relierait la Russie à la Chine en passant par la Mongolie.

Le gazoduc Power of Siberia, inauguré en 2019 et dont la capacité est de 61 milliards de m3 par an, relie déjà les deux pays. Le nouveau gazoduc aurait une capacité de 50 milliards de m3 par an, soit un peu moins que celle de Nord Stream 1, qui relie la Russie à l'Europe.

Début février, avant l'invasion de l'Ukraine, la Russie a signé avec Pékin un accord prévoyant la livraison de 10 milliards de mètres cubes par an.

Cette annonce intervient alors que Vladimir Poutine a menacé mercredi de couper les livraisons d'hydrocarbures si les Occidentaux en plafonnent le prix.

