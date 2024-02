La Russie devra répondre de ses crimes après la mort de deux Français en Ukraine dit Séjourné

PARIS, 2 février (Reuters) - Moscou devra répondre de ses crimes après la mort de deux travailleurs humanitaires français jeudi dans une attaque de l'armée russe en Ukraine, a déclaré vendredi le ministre français des Affaires étrangères. "Deux humanitaires français ont payé leur engagement auprès des Ukrainiens de leur vie. Trois sont blessés", a confirmé Stéphane Séjourné sur son compte X, anciennement Twitter, ajoutant que "la Russie devra répondre de ses crimes". Le gouverneur de la région de Kherson, Oleksandr Prokoudine, a annoncé jeudi qu'une frappe aérienne russe avec des drones armés avait tué deux humanitaires français et blessé trois autres ressortissants étrangers dans la ville de Berislav. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)