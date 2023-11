La Russie détruit un drone lancé par l'Ukraine contre Moscou

19 novembre (Reuters) - Les systèmes de défense aérienne russes ont détruit un drone lancé par l'Ukraine qui se dirigeaient vers Moscou, a déclaré tôt dimanche le maire de la capitale russe. "Préalablement, la chute de débris n'a fait aucune victime ni aucun dégât", a dit Sergueï Sobyanine sur Telegram. "Les services d'urgence sont sur place." Le drone a été détruit à Boguorodskoyé, dans la banlieue nord-est de Moscou, a indiqué Sergueï Sobyanine. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)