La Russie détruit des drones ukrainiens autour de Moscou, deux blessés

La Russie détruit des drones ukrainiens autour de Moscou, deux blessés













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) -Deux drones ukrainiens ont été détruits lundi dans la région de Moscou, perturbant brièvement les vols dans deux aéroports de la capitale de la Russie et faisant deux blessés, ont déclaré les autorités russes. Selon le ministère russe de la Défense, un drone ukrainien a été intercepté dans le district de Rouzsky, à l'ouest de Moscou, et un autre a été détruit plus tard dans le district d'Istrinsky. Une cinquantaine de vols à destination et en provenance des quatre principaux aéroports de Moscou - Vnoukovo, Domodedovo, Cheremetievo et Joukovski - ont été perturbés. Le trafic a été brièvement suspendu avant de reprendre. Au moins deux personnes ont été blessées par les débris d'un drone tombés sur une maison des environs de Moscou, a déclaré le gouverneur de la région. Les attaques ukrainiennes de drone sur Moscou et ses environs se multiplient ces derniers mois, le quartier d'affaires de la capitale russe ayant notamment été pris pour cible à plusieurs reprises. La Russie a déclaré en mai que deux drones ukrainiens avaient essayé d'attaquer le Kremlin. L'Ukraine ne revendique pas les attaques sur le territoire russe même si ses dirigeants s'en sont parfois publiquement félicités. (Reportage par Reuters ; version française Zhifan Liu et Kate Entringer)