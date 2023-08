La Russie dénonce une attaque au drone ukrainienne dans le centre de Moscou

La Russie dénonce une attaque au drone ukrainienne dans le centre de Moscou













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Un drone ukrainien a atteint vendredi un bâtiment situé dans le centre de Moscou, perturbant le trafic aérien après avoir été à l'origine d'une explosion entendue dans tout le quartier des affaires de la capitale russe, ont déclaré des représentants russes. Une journaliste de Reuters présente dans la zone a rapporté avoir entendu une puissante explosion. Sur une vidéo diffusée par des médias russes, on pouvait voir une épaisse fumée se répandre dans le ciel à proximité au milieu des gratte-ciel du quartier des affaires moscovite. Le ministère russe de la Défense a déclaré que l'incident n'avait fait aucune victime, précisant que le drone avait atterri aux premières heures de la journée contre un bâtiment non-résidentiel du Centre des expositions de Moscou après avoir été abattu par les systèmes de défense aérienne. Le trafic aérien a brièvement été suspendu à l'aéroport de Vnoukovo, situé dans l'ouest de la ville. Éventail de pavillons et de halls, le Centre des expositions se trouve à moins de cinq kilomètres du Kremlin. L'Ukraine, qui a pour habitude de ne pas revendiquer d'attaque sur le territoire russe, n'a effectué aucun commentaire dans l'immédiat. "Aux alentours de 04h00 heure de Moscou (01h00 GMT), le régime de Kyiv a lancé une autre attaque terroriste en utilisant un véhicule aérien sans pilote contre des objets situés à Moscou et dans la région de Moscou", a déclaré le ministère russe de la Défense. Le maire de la ville a indiqué pour sa part que "des débris (du drone) sont tombés dans la zone du Centre Expo". Cela n'a "pas causé de dégâts majeurs au bâtiment", a ajouté Sergueï Sobyanine via la messagerie Telegram. (Rédigé par Maria Tsvetkova, Lidia Kelly et Mrinmay Dey; version française Jean Terzian)