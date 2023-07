La Russie dénonce l'envoi par les USA de bombes à fragmentation à l'Ukraine

(Reuters) - La Maison blanche a admis de facto que les Etats-Unis ont commis des crimes de guerre en acceptant de livrer à l'Ukraine des bombes à fragmentation, a déclaré dimanche soir l'ambassade de Russie à Washington via la messagerie Telegram. L'ambassade a indiqué avoir porté attention aux communiqués du porte-parole de la sécurité nationale de la Maison blanche, John Kirby, à propos de l'envoi d'armes à fragmentation. "Le représentant a admis de facto la commission de crimes de guerre par les Etats-Unis dans le conflit ukrainien", a-t-elle écrit. Moscou et Kyiv s'accusent mutuellement d'avoir déjà recouru à des armes à fragmentation depuis le début de la guerre, le 24 février 2022. L'Ukraine a promis la semaine dernière que les munitions envoyées par les Etats-Unis ne seraient pas utilisées sur le territoire russe. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française Jean Terzian)