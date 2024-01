La Russie déjoue une attaque de drone contre une raffinerie à Iaroslavl selon le gouverneur

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Les défenses aériennes russes ont déjoué une attaque de drone lundi contre la raffinerie de pétrole Slavneft-YANOS dans la ville de Iaroslavl, au nord-est de Moscou, a déclaré le gouverneur régional. Mikhaïl Ievraïev a précisé qu'il n'y avait pas eu d'incendie ni de victimes dans l'usine, située à quelque 250 km de Moscou. "Les forces de l'ordre et les services spécialisés travaillent sur les lieux. Il n'y a pas eu de blessés, ni d'incendie", a écrit le gouverneur à propos de l'incident survenu dans la raffinerie de pétrole, la troisième de Russie en termes de production en 2022. Cette tentative d'attaque survient à la suite d'une série de raids similaires menés par des drones contre des infrastructures énergétiques russes au cours des dernières semaines, dont certains ont perturbé la production de carburant. Une source au fait de la situation a déclaré que le drone était tombé vers 07h00 heure locale (04h00 GMT). L'incident n'a pas affecté la production de carburant, qui a été brièvement interrompue. La capacité annuelle de l'usine est de 15 millions de tonnes, soit 300.000 barils par jour. (Reportage Reuters, rédigé par Vladimir Soldatkin ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)