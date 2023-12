La Russie convoque l'ambassadeur de Finlande après l'accord militaire avec les USA

La Russie convoque l'ambassadeur de Finlande après l'accord militaire avec les USA













MOSCOU, 19 décembre (Reuters) - Moscou a convoqué l'ambassadeur finlandais en Russie mardi pour manifester son opposition à un nouvel accord de défense entre Helsinki et les États-Unis, qui donne à ces derniers un large accès à la zone entourant la longue frontière du pays scandinave, membre récent de l'Otan, avec la Russie, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. Helsinki a conclu lundi un accord pour renforcer sa coopération militaire avec les Etats-Unis, visant notamment à permettre un accès rapide et une assistance à la Finlande en cas de conflit, ont déclaré des responsables avant l'annonce de l'accord. La porte-parole du ministère, Maria Zakharova, a dit dans un communiqué que l'ambassadeur finlandais avait été informé que Moscou ne laisserait pas sans réponse le renforcement militaire de l'Otan à sa frontière, que la Russie considère comme une menace pour sa sécurité, et qu'il prendrait les mesures nécessaires pour contrer les décisions "agressives" de la Finlande et de ses alliés. Le pays scandinave est devenu en 2023 le plus récent membre de l'alliance militaire transatlantique en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. L'accord entre Helsinki et Washington énumère 15 installations et zones en Finlande auxquelles l'armée américaine aura un accès illimité et où elle pourra également stocker du matériel militaire et des munitions, dont quatre bases aériennes et un port militaire. Un accord similaire d'une durée de dix ans a également été signé mardi entre les États-Unis et le Danemark afin de permettre aux soldats et aux équipements militaires américains d'être basés sur le sol danois, a déclaré la Première ministre danoise, Mette Frederiksen. Il vient s'ajouter à celui signé ce mois-ci avec la Suède qui, contrairement à son voisin finlandais, attend toujours que son adhésion à l'Otan soit définitivement validée. Les États-Unis ont signé des accords similaires avec plusieurs pays d'Europe de l'Est. (Reportage Reuters, Louise Breusch Rasmussen et Jacob Gronholt-Pedersen; rédigé par Kevin Liffey ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)