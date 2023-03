La Russie continuera d'informer les USA de tout tir de missiles balistiques

MOSCOU, 30 mars (Reuters) - La Russie continuera de notifier aux Etats-Unis tout tir de missiles balistiques intercontinentaux ou sous-marins bien qu'elle ait décidé de suspendre sa participation au traité New START de réduction des armes stratégiques, a annoncé jeudi le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, selon des propos rapportés par l'agence Interfax. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé en février dernier suspendre la participation de Moscou au traité New START signé avec les Etats-Unis en 2010. Cet accord limite à 1.550 le nombre de têtes nucléaires que les deux anciennes superpuissances de l'époque de la Guerre froide peuvent déployer dans des missiles balistiques intercontinentaux, des sous-marins lance-missiles ou des bombardiers stratégiques. Sergueï Riabkov a fait savoir que malgré cette suspension, la Russie s'était engagée à respecter les limites fixées aux têtes nucléaires et que Moscou continuerait à mettre en oeuvre l'accord de 1988 sur l'échange de notifications sur les lancements de missiles, a rapporté Interfax. Le président américain Joe Biden avait qualifié la décision de Vladimir Poutine sur le traité New START de "grosse erreur". (Reportage Reuters, version française Matthieu Protard)