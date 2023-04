La Russie choisit l'ouest de la Biélorussie pour placer ses armes nucléaires

La Russie choisit l'ouest de la Biélorussie pour placer ses armes nucléaires













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Russie va positionner des armes nucléaires tactiques près des frontières occidentales de la Biélorussie, a déclaré dimanche l'ambassadeur de Moscou à Minsk, soit à la lisière du flanc oriental de l'Otan, une démarche qui devrait alimenter encore davantage les tensions entre le Kremlin et les Occidentaux. Le président russe Vladimir Poutine a fait savoir fin mars que Moscou allait déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie et y construire un dépôt d'armement nucléaire, l'un des avertissements les plus fermes adressés aux Occidentaux sur le nucléaire depuis le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février 2022. Entamé de longue date, le rapprochement entre Moscou et Minsk s'est accéléré en marge du conflit ukrainien, la Biélorussie ayant autorisé la Russie à se servir de son territoire comme base arrière pour envoyer des troupes en Ukraine l'an dernier. S'exprimant à la télévision publique biélorusse, l'ambassadeur de Moscou à Minsk a déclaré que les armes tactiques nucléaires allaient "être déplacées à la frontière ouest" et permettre de "renforcer les capacités pour garantir la sécurité". "Cela va être fait en dépit du vacarme en Europe et aux Etats-Unis", a ajouté Boris Gryzlov, sans indiquer exactement où les armes seraient positionnées. La Biélorussie partage des frontières avec la Lituanie et la Lettonie au nord, et avec la Pologne à l'ouest - trois pays membres de l'Otan où les contingent de soldats et les équipements militaires de l'Alliance ont été renforcés depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Jean Terzian)