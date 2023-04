La Russie bombarde l'Ukraine, qui se dit prête pour la contre-offensive

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - La Russie a tiré une vingtaine de missiles contre plusieurs villes ukrainiennes dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant au moins 17 morts lors de la première attaque du genre depuis près de deux mois. Cette salve de missiles, dont le ministère russe de la Défense a affirmé qu'elle avait visé "avec succès" des unités de l'armée ukrainienne tenues en réserve, selon l'agence Ria, a été tirée alors que Kyiv se prépare à lancer une contre-offensive d'ampleur dans l'est du pays. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a dit vendredi pendant une conférence de presse que les préparatifs étaient quasiment terminés, après livraison d'une grande partie des armes promises par les pays occidentaux, et que l'Ukraine attaquerait "dès que Dieu, la météo et les commandants de l'armée le voudront". La Russie a bombardé massivement pendant une bonne partie de l'hiver les infrastructures énergétiques de l'Ukraine dans l'espoir affiché de plonger les Ukrainiens dans le noir et le froid et de les inciter à renoncer à se battre, sans parvenir à ses fins. Moscou semblait avoir renoncé depuis deux mois à cette stratégie coûteuse en missiles sophistiqués, jusqu'aux frappes des dernières heures qui ont aussi impliqué des drones kamikazes mais ne semblent pas avoir ciblé cette fois de sites stratégiques. A Ouman, dans le centre de l'Ukraine, un missile a frappé un immeuble résidentiel, tuant au moins 15 habitants dont deux enfants, et en blessant neuf autres, a déclaré le gouverneur de la région, Ihor Tabourets. Dans la ville de Dnipro, dans le sud-est de l'Ukraine, une femme et son enfant de deux ans ont été tués dans une maison détruite par un missile, selon le gouverneur Serhiy Lysak. La frappe a également fait trois blessés. Des explosions ont aussi été entendues tôt vendredi à Kyiv, où la défense antiaérienne est entrée en action, ainsi qu'à Krementchouk et Poltava, dans le centre du pays, et à Mykolaïv, dans le Sud. Les sirènes d'alerte avaient été déclenchées dans tout le pays. L'armée ukrainienne, qui a récemment reçu des systèmes de défense antiaérienne performants, comme les Patriot américains, les Iris-T allemands ou les SAMP/T Mamba franco-italiens, a dit avoir abattu 21 des 23 missiles de croisière tirés dans la nuit, contredisant les affirmations de Moscou sur le succès des frappes. "Cette terreur russe doit recevoir une réponse sans équivoque de l'Ukraine et du monde", a réagi le président Volodimir Zelensky sur la messagerie Telegram. "Et ça sera le cas." La Russie a mené cette nouvelle frappe un jour après que le Kremlin a déclaré qu'il accueillerait favorablement tout ce qui pourrait contribuer à la fin du conflit, faisant référence à un appel téléphonique entre le président chinois Xi Jinping et son homologue ukrainien Volodimir Zelensky mercredi. Sur le terrain, l'offensive hivernale russe a produit peu de résultats, même si l'armée de Moscou et les mercenaires du groupe Wagner semblent proches de conquérir Bakhmout, une ville qui comptait avant la guerre 70.000 habitants mais qui a été presque entièrement rasée par les combats. Moscou considère Bakhmout comme un tremplin possible vers les villes du Donbass qu'elle ne contrôle pas encore et qui constituent désormais son principal objectif militaire. (Reportage Gleb Garanich et Ron Popeski; version française Camille Raynaud, Kate Entringer et Tangi Salaün, édité par Matthieu Protard et Kate Entringer)