La Russie bombarde à nouveau les infrastructures céréalières sur le Danube

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - La Russie a mené dans la nuit de mardi à mercredi de nouvelles attaques de drones visant les infrastructures céréalières ukrainiennes dans les régions d'Odessa et du Danube, ont indiqué l'armée ukrainienne et les autorités régionales. Moscou a multiplié les attaques contre les entrepôts et les ports céréaliers depuis son retrait de l'accord d'exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire le mois dernier. "L'ennemi a frappé un centre de stockage et un complexe de production et de transbordement de céréales dans la région du Danube. Un incendie a éclaté dans les entrepôts et a été rapidement maîtrisé", a déclaré l'armée sur Telegram, en publiant des photos d'un bâtiment calciné contenant des céréales. Le gouverneur de la région d'Odessa, Oleh Kiper, a précisé que l'attaque avait duré trois heures. Onze des vingt drones lancés par l'armée russe ont été interceptés, a précisé l'armée ukrainienne. Les ports du Danube, par lesquels transitaient environ 25% des exportations de céréales ukrainiennes lorsque l'accord négocié par les Nations unies et la Turquie était en place, sont devenus encore plus cruciaux depuis que Moscou s'en est retirée. Les bombardements russes ont réorienté à la hausse les prix alimentaires mondiaux. (Rédigé par Pavel Polityuk, version française Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)