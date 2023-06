La Russie bloque l'aide aux zones affectées par les inondations, dit l'Onu

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les Nations unies ont déclaré dimanche que la Russie avait décliné des demandes pour les autoriser à venir en aide aux habitants des régions du sud de l'Ukraine contrôlées par Moscou qui ont été affectées par la destruction du barrage de Kakhovka. Depuis la rupture du barrage, le 6 juin, de vastes zones ont été inondées, rendant difficiles les conditions de vie pour des milliers de personnes devenues sans-abri et n'ayant pas accès aux services essentiels. Le ministre ukrainien de l'Intérieur a indiqué sur Facebook que 17 personnes sont mortes à la suite de la destruction du barrage, tandis que 31 autres sont toujours portées disparues. Ihor Klymenko a ajouté que près de 900 habitations se trouvaient toujours sous les eaux et que plus de 3.600 personnes ont été évacuées. L'Onu a assuré dans un communiqué publié par son coordinateur humanitaire pour l'Ukraine qu'elle allait "continuer de dialoguer pour obtenir l'accès nécessaire". "Nous exhortons les autorités russes à agir dans le respect de leurs obligations en vertu du droit humanitaire international. L'aide ne peut pas être refusée à la population qui en a besoin", est-il écrit. Moscou et Kyiv s'imputent mutuellement la responsabilité de la destruction du barrage. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Jean Terzian)