La Russie "attentive au sort du chef de l'armée ukrainienne"

La Russie "attentive au sort du chef de l'armée ukrainienne"













MOSCOU, 31 janvier (Reuters) - La Russie a déclaré mercredi être attentive au sort du chef de l'armée ukrainienne, Valeri Zaloujny, à la suite d'informations de médias occidentaux et ukrainiens selon lesquelles Volodimir Zelensky chercherait à le limoger. Citant des sources anonymes informées de la situation, ces médias ont rapporté que, lors d'une réunion lundi, le président ukrainien avait proposé un nouveau rôle à Valeri Zaloujny mais que ce dernier avait refusé. "Bien sûr, nous suivons cela", a dit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Il y a encore beaucoup de questions. (Mais) une chose est sûre, le régime de Kyiv a beaucoup de problèmes, les choses ne vont pas bien là-bas." "Il est évident que l'échec de la contre-offensive (ukrainienne) et les problèmes rencontrés sur le front conduisent à des contradictions croissantes entre représentants de ce régime de Kyiv. Ces contradictions continueront de grandir à mesure que l'opération militaire spéciale (russe en Ukraine) continue d'enregistrer des succès." (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)