La Russie attaque des infrastructures portuaires dans la région d'Odessa

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - La Russie a frappé des infrastructures portuaires dans la région d'Odessa en Ukraine dans une attaque de missile dans la nuit de mercredi à jeudi, tuant un agent de sécurité et causant des dommages à un terminal de fret, a annoncé jeudi le gouverneur de la région. Le port d'Odessa est la cible régulière d'attaques russes depuis que Moscou s'est retiré la semaine dernière de l'accord céréalier en mer Noire qui permettait aux céréales ukrainiennes d'être exportées depuis le port d'Odessa pendant près d'un an. Le gouverneur d'Odessa, Oleh Kiper, a affirmé que la Russie a tiré des missiles Kalibr sur un port non déterminé depuis un sous-marin en mer Noire. Il a affirmé qu'un immeuble de sécurité avait été détruit ainsi que deux voitures. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué ne pas avoir été en mesure d'abattre les missiles, même si elle affirme avoir neutralisé huit drones dans la nuit dans d'autres régions de l'Ukraine. (Reportage par Max Hunder; version française Zhifan Liu, édit par Blandine Hénault)