La Russie attaque des "infrastructures critiques" à Kyiv et dans ses environs

par Gleb Garanich et Valentyn Origienko

KYIV, 19 décembre (Reuters) - Des bombardements russes ont frappé des "infrastructures critiques" dans et autour de Kyiv aux premières heures de la journée de lundi, ont déclaré les autorités ukrainiennes, selon lesquelles les systèmes de défense anti-aériens ont détruit une quinzaine des 20 drones dirigés contre la capitale de l'Ukraine.

Ces attaques n'ont pas fait de victimes dans Kyiv même d'après les premières informations disponibles, a dit le maire, Vitali Klitschko, sur la messagerie Telegram.

"En conséquence des attaques contre la capitale, des sites d'infrastructures critiques ont été endommagés", a-t-il déclaré.

"Des ingénieurs spécialistes de l'énergie et du chauffage sont à l'oeuvre pour stabiliser rapidement la situation en matière d'approvisionnement en énergie et chauffage."

Un journaliste de Reuters a rapporté qu'un incendie s'était déclenché à la suite d'un bombardement sur le quartier central de Chevtchenkivskyi, régulièrement pris pour cible.

Le quartier de Solomyanskyi, dans l'ouest de Kyiv, a lui aussi été touché. Il abrite une gare et l'un des deux aéroports de la capitale.

Au total, la Russie a tiré environ 35 drones de conception iranienne, des Shahed, lundi matin à travers l'Ukraine et 30 d'entre eux ont été détruits, a dit l'armée de l'air ukrainienne.

Oleskiy Kouleba, gouverneur de la région de Kyiv, a déclaré que des infrastructures et des habitations avaient été touchées dans ces attaques nocturnes autour de la capitale. Deux personnes ont été blessées.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces affirmations.

D'après l'armée de l'air ukrainienne, les drones ont été tirés de la rive orientale de la mer d'Azov.

Les sirènes ont retenti pendant quasiment toute la nuit à Kyiv et dans ses environs et l'alerte a été levée avant l'aube. (Reportage Gleb Garanich, Valentyn Origienko et Pavel Polityuk, rédigé par Lidia Kelly à Melbourne, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)