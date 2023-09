La Russie appelle à la fin des hostilités dans le Haut-Karabakh

(Reuters) - La Russie a appelé les parties au conflit à mettre fin aux hostilités dans le Haut-Karabakh, et à revenir au respect du cessez-le-feu, a annoncé tôt mercredi le ministère russe des Affaires étrangères. "En raison de l'escalade des affrontements armés dans le Haut-Karabakh, nous appelons les parties au conflit à mettre fin au carnage, les hostilités, et à éliminer (le risque) de victimes civiles", a indiqué le ministère dans un communiqué diffusé sur son compte Telegram. L'Azerbaïdjan lancé mardi des opérations militaires dans la région séparatiste du Haut-Karabakh, peuplée majoritairement d'Arméniens, alimentant les craintes d'une nouvelle guerre entre Bakou et Erevan. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne et Ronald Popeski à Winnipeg; version française Camille Raynaud)