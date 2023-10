La Russie annule la ratification du traité d'interdiction des essais nucléaires, selon un porte-parole

MOSCOU (Reuters) - La Russie révoque la ratification du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) en raison de l'attitude irresponsable des États-Unis à l'égard de la sécurité mondiale, a déclaré mardi le président de la chambre basse du Parlement russe. Vladimir Poutine a déclaré au début du mois que la Russie devrait envisager de revenir sur la ratification du TICE, car les États-Unis, pourtant signataires, n'ont jamais ratifié le traité. Le chef du Kremlin a estimé que la doctrine nucléaire russe n'avait pas besoin d'être mise à jour mais a indiqué qu'il n'était pas encore prêt à dire si la Russie avait besoin de reprendre ses essais nucléaires "Dans l'intérêt de la sécurité de notre pays, nous retirons la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires", a déclaré le président de la Douma d'État, Viatcheslav Volodine, avant le débat et le vote parlementaire sur la révocation de la ratification. Viatcheslav Volodine a ajouté que la Russie avait ratifié le traité en 2000, sans être suivi dans cette démarche par les États-Unis, en raison de l'attitude "irresponsable" de Washington à l'égard des questions de sécurité mondiale. "La Fédération de Russie fera tout pour protéger ses citoyens et maintenir la parité stratégique mondiale", a déclaré Viatcheslav Volodine. Les responsables russes affirment que la révocation de la ratification ne signifie pas que la Russie va tester une bombe nucléaire, mais qu'elle s'aligne simplement sur la position des États-Unis. (Reportage Guy Faulconbridge, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)